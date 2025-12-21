Kızılay, Diyarbakır'da otizmli çocukları ve ailelerini ağırladı

Kızılay Diyarbakır Şubesinde gönüllüler, otizmli çocuklar ve ailelerini ağırladı.

Kızılay Diyarbakır Şubesi, anlamlı bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Kızılay gönüllülerinden oluşan ekip, otizmli çocuklar ile ailelerini şube binasında ağırladı. Çocuklar çeşitli oyunlar oynayıp yüz boyaması ile unutulmaz bir gün geçirirken, aileler etkinlikten dolayı Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR