Kızılay, Diyarbakır'da otizmli çocukları ve ailelerini ağırladı
Güncelleme:
Kızılay Diyarbakır Şubesi, otizmli çocuklar ve aileleri için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gönüllüler, çocuklara oyunlar oynatıp yüz boyaması yaptırdı, aileler ise bu deneyim için teşekkürlerini iletti.

Kızılay Diyarbakır Şubesi, anlamlı bir çalışmaya ev sahipliği yaptı. Kızılay gönüllülerinden oluşan ekip, otizmli çocuklar ile ailelerini şube binasında ağırladı. Çocuklar çeşitli oyunlar oynayıp yüz boyaması ile unutulmaz bir gün geçirirken, aileler etkinlikten dolayı Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
