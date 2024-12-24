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Kızılay Devrek'te İhtiyaç Sahiplerine Yardım Elini Uzatıyor

Kızılay Devrek'te İhtiyaç Sahiplerine Yardım Elini Uzatıyor
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Devrek ilçesinde Kızılay, ihtiyaç sahibi 60 aileye gıda yardımı ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Devrek Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa, bu süreçte kamu kurumlarının sistemlerinin kullanıldığını belirtti.

Devrek ilçesinde Kızılay yardıma muhtaç kişilere yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyet gösteren Kızılay Temsilciliği ihtiyaç sahiplerini tespit ederek yardımlar ulaştırmaya devam ediyor.

Devrek Kızılay Temsilcisi Aydın Çolpa yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Türk Kızılay sosyal hizmet alanında, geliştirdiği örnek projelerle insan onurunu koruyarak sosyal yardım çalışmaları yürütmeye devam etmektedir. Devrek şubesi olarak ilçemiz ve köylerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. İlçemiz ve köylerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 60 ailenin gıda dağıtım programını yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde doğru ve gerçek kişilerin tespit edilmesi için kamu kurumlarının entegre sistemlerini kullanmaktayız. Türk Kızılayına bağışları ile yardımcı olan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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