Kızılay'dan 'Mutlu Aile, Mutlu Gelecek' Programı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı ile Manisa Dostluk ve Sevgi Derneği (MADOST) tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında 'Mutlu aile, mutlu gelecek' programı düzenlendi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı konferans salonundan düzenlenen programda, İletişim Uzmanı Canten Kaya tarafından 'Mutlu aile, mutlu gelecek' konulu sunum yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Kızılay personelleri tarafından çay, su, meyve suyu ile çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, programda yaptığı konuşmada, Kızılay'ın yalnızca afet ve acil durumlarda değil, toplumun sosyal dokusunu güçlendiren, aile yapısını korumaya yönelik çalışmalarla da hayatın her alanında yer aldığını söyledi.

Mutlu aile, mutlu gelecek; programında sağlıklı, huzurlu ve iletişimi güçlü aile yapısının önemine dikkat çekmeye çalıştıklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"2025 Aile Yılı kapsamında, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı olarak, toplumsal değerlerimizi güçlendirmeye yönelik önemli bir etkinliğe daha imza attık. MADOST İletişim Uzmanı Canten Kaya'nın katılımıyla düzenlediğimiz 'Mutlu Aile, Mutlu Gelecek' sunum ve söyleşisinde; sağlıklı, huzurlu ve iletişimi güçlü aile yapısının önemi ele alındı. Kızılay, yalnızca afet ve acil durumlarda değil, aynı zamanda toplumun sosyal dokusunu güçlendiren, aile yapısını korumaya yönelik çalışmalarla da hayatın her alanında yer almaktadır. Bu anlamlı etkinlikle hem aile kavramının kıymetini hatırladık hem de güçlü ailelerin güçlü toplumları inşa edeceği gerçeğini bir kez daha vurguladık. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz."

Programa, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Sevgi ve Dostluk Cemiyeti (MADOST) Dönem Başkanı Nurettin Aytekin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, İletişim Uzmanı Canten Kaya, program sonrasında okuyucularının kitaplarını imzalayarak fotoğraf çektirdi. - MANİSA