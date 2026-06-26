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Kızılay'dan bin kişilik aşure ikramı

Kızılay'dan bin kişilik aşure ikramı
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla Ulupark'ta 1000 kişilik aşure ikramı düzenledi. Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte 1000 kişilik aşureyi vatandaşlarla buluşturdu. Ulupark'taki Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi önünde gerçekleştirilen etkinlikte birlik, beraberlik ve paylaşma mesajları verildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla Ulupark Dilaver Vardarer Kan Alma Birimi önünde düzenlediği etkinlikte 1000 kişilik aşure ikramında bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda paylaşma, dayanışma ve kardeşlik mesajları ön plana çıktı.

Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure ikramı programına Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yönetim kurulu üyeleri, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, birlik, beraberlik ve bereket temennisiyle yapılan duanın ardından başladı.

Hazırlanan 1000 kişilik aşure, vatandaşlara ikram edilirken Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhuna dikkat çekildi. Programa katılan vatandaşlar, ikram dolayısıyla Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığına teşekkür etti.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, Muharrem ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli zamanlardan biri olduğunu belirterek, "Kızılay olarak sadece ihtiyaç anlarında değil, toplumumuzu bir araya getiren manevi günlerde de vatandaşlarımızla buluşmaya büyük önem veriyoruz. Bugün 1000 kişilik aşuremizi hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paylaşmanın bereketine inanıyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyoruz. Destek veren gönüllülerimize ve etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Program, vatandaşlara aşure ikramının tamamlanmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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