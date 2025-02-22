Kızılay'dan Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyası

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışı öncesinde bağışçıların sağlık kontrolleri yapıldı. Kızılay ekipleri, uygun olan kişilerin kan bağışında bulunmasını sağladı. Kızılay yetkilileri düzenlenen kampanyanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Kan bağışı, birçok hastanın hayatını kurtaran en önemli unsurlardan biridir. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizi son derece mutlu etti. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz" açıklamasında bulundu. 5 gün süren kampanyada 373 ünite kan bağışında bulunuldu. - KONYA