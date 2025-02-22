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Kızılay'dan Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyası

Kızılay'dan Karapınar'da Kan Bağışı Kampanyası
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 5 gün süren etkinlikte 373 ünite kan bağışında bulunuldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışı öncesinde bağışçıların sağlık kontrolleri yapıldı. Kızılay ekipleri, uygun olan kişilerin kan bağışında bulunmasını sağladı. Kızılay yetkilileri düzenlenen kampanyanın hayati önem taşıdığını belirterek, "Kan bağışı, birçok hastanın hayatını kurtaran en önemli unsurlardan biridir. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve duyarlılık bizi son derece mutlu etti. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz" açıklamasında bulundu. 5 gün süren kampanyada 373 ünite kan bağışında bulunuldu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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