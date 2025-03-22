İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi

İşte İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ilk ifadesi
Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar yarın sabah 08.00'e kadar kapatıldı

Sevk saati belli oldu, Çağlayan Adliyesi'ne çıkan bütün yollar kapalı
Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız toprağa verildi

Hayatını kaybeden Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye kayyum atanmasına karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB'ye kayyum konusundaki tavrı net

Kızılay'dan Çocuklara Sürpriz Hediye Paketi

Kızılay'dan Çocuklara Sürpriz Hediye Paketi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay gönüllüleri, Zonguldak'ta Medine Yeşil Camii'nde çocuklar için hazırladıkları hediye paketlerini, namaz sonrası çocukların ayakkabılarının içine bıraktı. Gönüllülere dokunan bu etkinlik, çocuklara güzel bir anı bırakmayı amaçlıyor.

Türk Kızılay gönüllüleri, çocuklar için hazırladıkları hediye paketlerini camideki ayakkabıların içine bıraktı.

Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi gönüllüleri, Medine Yeşil Camii'nde çocuklara yönelik sürpriz gerçekleştirdi. Gönüllüler tarafından hazırlanan hediye paketleri, camide bulunan çocukların ayakkabılarının içine yerleştirildi. Namaz çıkışı ayakkabılarında sürpriz hediyeler bulan çocuklar, sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.

"Gönüllülere dokunmaya devam ediyoruz"

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Türk Kızılay Zonguldak İl Merkezi Şube Başkanı Kürşat Yağız, "Gönüllülere dokunmaya devam ediyoruz. Bu gönüllere dokunurken çocuklarımızı da unutmadık. Onlara namaz öncesinde sürpriz hediyeler hazırladık. İçerisine hem Kızılayımızın maneviyatını anlatan küçük sözler, hem de bu duyguyu yaşatabilecek sürpriz hediyeler koyduk. Amacımız, çocuklarımızın hayatları boyunca unutamayacakları güzel bir anı bırakabilmekti" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title