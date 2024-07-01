Kızılay Ağrı Şubesi, çocuklar için sürpriz doğum günü partisi düzenledi

Kızılay Ağrı Şubesi, yaz mevsiminin gelmesini fırsat bilerek kentte açık havada çocuklar için sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Kızılay Ağrı gönüllüleri, parkta oyunlar oynayarak ve çeşitli aktiviteler düzenleyerek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Programın sonunda ise sürpriz doğum günü hediyeleri dağıtılarak çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı yaptığı açıklamada, yıl boyunca ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu özel günde de çocuklara doğum günü sürprizi yapmak istediklerini söyledi. Tatlı, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte açık havada çocuklarımızla bir araya gelerek onları mutlu etmek istedik. Bugün burada onlarca çocuğumuzun doğum gününü kutladık. Onların mutluluğu bizim için en büyük hediye" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar da Kızılay gönüllülerine teşekkür ederek, çok eğlendiklerini ifade etti. - AĞRI