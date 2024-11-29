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Kış Aylarında Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Dikkat!

Kış Aylarında Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Dikkat!
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Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, kış aylarının gelmesiyle birlikte artan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu. Lodoslu havalarda sobanın dikkatli kullanılması ve tedavi gerekliliğini vurguladı.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte karbonmonoksit zehirlenme vakalarının arttığını ifade eden Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, "Bu sorun ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de her kış yaşanmakta ve üzücü sonuçlar doğurmaktadır. Bu yüzden özellikle lodoslu havalarda soba yakılmaması, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka söndürülmesi lazım" dedi.

İl Sağlık Müdür Uzm. Dr. Serhat Korkmaz yaptığı açıklamada, kış aylarının başlamasıyla artan soğuklar ile birlikte soba, doğal gaz ve bunlarla birlikte bacalardan kaynaklanan zehirlenmelerde yoğun artış gözlendiğini söyledi. Gaz zehirlenmelerinin çoğunun ölümle sonuçlandığını ifade eden Korkmaz: "Bu sorun ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de her kış yaşanmakta ve üzücü sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle lodoslu havalarda meydana gelen bu zehirlenmelere sebep olan gaz, karbon monoksit gazıdır. Ölümlere sebep olan karbon monoksit gazı renksiz, kokusuz, tatsız ve yanıcı bir gazdır. Bu zehirli gaz sadece sobalardan sızarak değil; bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmamasıyla, soba bacalarının iyi çekmemesi ve şofbenlerde de aynı şekilde bacanın yetersiz olmasıyla, kapalı ortamlarda açık ocakların yakılması sebebiyle de zehirlenmelere sebep olabilmektedir.

Karbon monoksit zehirlenmesi tedavisinin mutlaka hastanede yapılması gerektiğini ifade eden Korkmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karbon monoksit gazına maruz kalmış olan kişilerdeki hafif zehirlenme belirtileri yorgunluk, uyku hali, baş dönmesi, baş ağrısı ve bulantı; daha ağır zehirlenmelerde baş ağrısının şiddeti fazladır, görmede bozukluk, muhakeme bozukluğu, hızlı solunum ve nabız, kan basıncının düşmesiyle bayılma görülebilir. Solunum yetmezliği ve hızlı bir şekilde gelişen koma durumu ise zehirlenmede son aşamadır. Gazdan zehirlendiğini düşünülen bir kişi için ilk yapılacak iş, kişiyi o ortamdan alıp açık havaya çıkarmak ve ardın hemen 112 Acil Yardım Merkezi telefonunu aramak olmalıdır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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