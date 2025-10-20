Haberler

Kış Aylarında Cilt Bakımı: Mezoterapinin Faydaları

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, kış aylarına girerken cilt bakımının önemine dikkat çekerek, mezoterapi uygulamalarının cilt yaşlanması, leke, sarkma ve diğer cilt problemlerine karşı etkili bir çözüm sunduğunu açıkladı. Cilt yenileme ve nem kaybını önlemek için hiyalüronik asit destekli mezoterapinin önerildiğini belirtti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, mezoterapinin; vitamin, mineral, amino asit ve enzimlerin genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon yöntemiyle uygulanması olduğunu belirtti.

Kış aylarına girerken, cildinizi yazın yorgunluğundan arındırıp, kışın soğuklarına hazırlamanız ve korumanız gerekir. Azalan sıcaklık ve nem düşüşü, havanın soğumasına ve kurumasına neden olurken, ciltteki nemin de buharlaşmasına ve kurumasına sebep olur. Bu yüzden de kış aylarında cilt bakımı, daha fazla bakım ve hassasiyet gerektirir. Sert rüzgarlar, soğuk ve kuru hava, cildinizin doğal yağlarını yıpratarak kuru ve gerginlik yaşamanıza sebep olur bu yüzden yazın uyguladığınız cilt bakım rutinleri, kışın yeterli gelmeyebilir. Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, mezoterapinin; vitamin, mineral, amino asit ve enzimlerin genellikle karışım halinde derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon yöntemiyle uygulanması olduğunu belirtti. Dr. Güler, mezoterapinin birçok cilt problemine karşı etkili bir tedavi seçeneği sunduğunu söyledi.

Dr. Gülbiye Güler, mezoterapinin cilt yaşlanması, sarkma, leke, çatlak, selülit, gözaltı morlukları ve torbaları ile saç dökülmesi gibi pek çok durumda başarıyla kullanıldığını ifade etti. "Enjeksiyonlar doğrudan problemli bölgeye uygulandığı için sistemik yan etki olmadan etkili sonuçlar alınır," diyen Güler, mezoterapinin kişiye özel planlandığını vurguladı. Dr. Güler, mezoterapi uygulamalarının kişinin yaşı, cilt yapısı ve problemin şiddetine göre değiştiğini belirterek, "Genellikle 1 ile 4 seans arasında uygulanır. İlacın yapısına göre kolajen ve elastin üretimi uyarılarak cilt yenilenir. Özellikle selülit durumunda kan ve lenfatik dolaşımı artırarak etki gösterir" dedi.

Kış aylarında güneş lekelerine karşı leke açıcı mezoterapi

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte yaz aylarında güneşe bağlı oluşan cilt lekelerine karşı önlem alınması gerektiğini söyleyen Dr. Güler, "Leke açıcı etken madde içeren mezoterapi uygulamaları, cildi yenileyerek sağlıklı bir görünüm kazandırır. Yazın UV ışınlarının yol açtığı kolajen kaybı için anti-aging mezoterapi yöntemleriyle kolajen yapımı desteklenir" ifadelerini kullandı.

Nem kaybına karşı hiyalüronik asit destekli uygulamalar

Soğuk havaların etkisiyle cilt bariyerinin zayıfladığını ve nem kaybının arttığını hatırlatan Dr. Güler, yüz, boyun ve el sırtı gibi dış etkenlere açık bölgelere uygulanan hiyalüronik asit içeren, ışıltı verici vitamin ve mineral destekli mezoterapilerin cildi canlandırdığını söyledi. Bu uygulamaların 2-3 hafta aralıklarla 2-3 seans olarak yapıldığını, ardından 6-12 ayda bir idame tedavileriyle sürdürülebileceğini belirtti.

Mezoterapinin bazı kişilere uygulanamayacağına da dikkat çeken Dr. Güler, "Hamile ve emziren anneler, felç geçirmiş bireyler, insülin kullanan diyabet hastaları, kanser hastaları, pıhtılaşma bozukluğu olanlar ve çoklu ilaç kullanan kalp hastalarına mezoterapi uygulanmaz" dedi.

Daha sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için zamanlama önemli

Dr. Gülbiye Güler, mevsim geçişlerinde cilt bakımının önemine dikkat çekerek, "Kış ayları, cilt onarımı ve leke tedavisi için en uygun dönemdir. Doğru zamanda, doğru uygulamalarla cildinizi yenileyebilir, daha sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz" diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
