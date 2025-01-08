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Kırşehirli Şair İsa Erdoğan'dan Narin'e Duygusal Şiir

Kırşehirli Şair İsa Erdoğan'dan Narin'e Duygusal Şiir
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Kırşehirli halk şairi İsa Erdoğan, Diyarbakır'da katledilen Narin için kaleme aldığı şiirle topluma duyarlılık çağrısında bulundu. Erdoğan, yaşanan acı olayların vicdanları yaraladığını belirtti.

Kırşehirli halk şairi İsa Erdoğan, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ailesi tarafından katledildiği ortaya çıkan Narin'e şiir yazarak vicdanlara seslendi.

Halk şairi Erdoğan, bu tür olayların ve haberlerin toplumu derinden yaraladığını belirterek, yaşanan olaylardan etkilenerek kaleme aldığı şiirle toplumun dikkatini çekmek istediğini ve duyarlılığın artmasının önemli olduğunu söyledi. Şiiri kaleme alırken vicdanının parçalandığını aktaran Erdoğan, "18 Gün boyunca Narin'in bulunma haberlerini izledik. Bulunmasına sevinsek de yaşanan olaydan ötürü acı duyduk. Kırşehir'den izleyen birisi olarak duygularımı anlattım. Sadece Narin kızımız değil kayıp olan ve kötü sonuçlanan birçok olay var. Ben vicdanlara seslendim ve devletimizde gerekeni yaptı" dedi.

Erdoğan'ın Narin için yazdığı şiir ise şöyle;

"Ben suçsuzum dediler

Emmi kardeş anası biz görmedik dediler.

Parça parça ettiler, Nevzat'a sattılar.

Alıp çaya attılar, Allah soracak sizden.

Tavşan Tepe başında daha sekiz yaşında

Nasılda kıydı zalimler, çocuk yaşında.

Kelepçeyi vurdular, duruşmaya durdular.

Savcıyı da yordular, hakim soracak sizden.

Tarihte soracak sizden." - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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