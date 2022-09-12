Kırşehir yerel haberleri | Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu,  CHP'nin 99. Yıl Kutlamasına Katıldı

Kırşehir habere göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), 99'uncu yılı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından hazırlanan programa katıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 99'uncu yılı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından hazırlanan programa katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. yılı dolayısıyla Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde, CHP İl Başkanlığı'nın düzenlediği çelenk sunma programında yer alan Belediye Başkanı Ekicioğlu, akşam da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki kokteyle katıldı.

CHP PM Üyesi Umut Akdoğan, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte, 99. yıl kokteyline katılan Başkan Ekicioğlu, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

"Ülkemizin ilk siyasi partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, Milli Mücadele'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Halk Fırkası' adıyla kurulan partinin adının başına 1924'te 'Cumhuriyet' sözcüğü eklendi. 1935'teki 4'üncü kurultayda ise bugünkü ' Cumhuriyet Halk Partisi' adı benimsendi.

Dünyanın en eski ve önemli birkaç partisinden biri olan; ilk kurultayı Sivas Kongresi kabul edilen Cumhuriyet Halk Partisi, bugüne kadar demokrasi mücadelemizin en ön saflarında yer aldı ve almaya da devam ediyor.

Partinin 15 Ekim 1927'de yapılan ikinci kurultayı, Atatürk'ün 'Büyük Nutuk'u okuduğu kurultay olarak tarihteki yerini aldı. Atatürk, 19 Mayıs 1919'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın tüm dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş koşullarını belgelere dayanarak anlattı.

Geçmişinde Dumlupınar, Sakarya, İzmir'in Dağları ve Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na; şehitlerimizin al kanlarıyla yazılan özgürlük mücadelesi ile Anadolu'muzun karış karış tüm topraklarında CHP ruhu mevcuttur. ve bugün, Genel Başkanlığı görevini yürüten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile demokrasi mücadelesinin en ön saflarında yer alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99'uncu yılını kutluyor; tüm parti yöneticilerini ve üyelerini saygıyla selamlıyorum."