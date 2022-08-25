Kırşehir haberi: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Kırşehir habere göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili müdürlüklerle birlikte, yol yapım çalışmaları ve Şehiriçi Minibüs Terminali inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundular.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, Belediye Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlüklerle birlikte yol yapım çalışmaları ve Şehiriçi Minibüs Terminali inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu.

Kırşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yol yapım çalışmaları ve inşaat alanlarını inceledi. Ekicioğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Biz göreve geldiğimizde siz sevgili hemşehrilerimizden aldığımız destekle çalışmalarımıza başladık ve birçok projemizi de tamamladık. Kalan projelerimize de hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Amacımız Kırşehir halkının en iyi ve kaliteli yaşam koşullarına kavuşturulmasıdır.

"ANADOLU'DA SOSYAL DEMOKRAT BİR BELEDİYECİLİK"

Yapamazlar, bitiremezler, çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemezler" diyenlere karşı tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle Anadolu'da Sosyal Demokrat bir Belediyecilik faaliyetinin nasıl olduğunun örneğini verdik; vermeye de devam ediyoruz.

Evet, çalışma ve hizmet için söz verdik yapıyoruz; hem de çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bir şehir ve toplum için hak, hukuk, adalet ve eşitlik gibi kavramlar ne kadar önemliyse yine aynı toplum için, şehirde yaşayanlar için modern alt yapı ve üst yapı çalışmaları da o kadar önemlidir. Biz, tarih ve kültür şehri Kırşehir'in sosyokültürel dokusunu da koruyup geliştirerek gelecek kuşaklarımıza, çocuklarımıza modern bir şehir bırakmanın sözünü verdik ve bu doğrultuda çalışmalarımız hiç durmadan ilerliyor.

Kırşehir Adliyesi'nin de bulunduğu Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde sıcak asfalt serimimiz başladı. Hızlı bir çalışma yürüten ekiplerimiz kaldırım düzenlemesini de yaparak asfalt serimine geçti ve hemen ardından da yol çizgilerimiz çekilmeye başlandı.

Terme Caddesi'nde bulunan Belediyemize ait pazar yerimizin tam karşısında yapımı devam eden Kırşehir Belediyesi Minibüs Terminali inşaatımızın ikmal inşaatının ihalesi 2021 yılı içerisinde yapıldı ve çalışmalarımız devam ediyor."