Kırşehir haberi: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Boztepe ve Akpınar'daki Festivallere Katıldı

Kırşehir haberlerine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe ve Akpınar Belediyeleri tarafından düzenlenen festivallere katıldı. Başkan Ekicioğlu, "Kırşehir, Merkez İlçe ve diğer ilçelerimizle birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olmasının hakkını veriyor" diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Boztepe ve Akpınar Belediyeleri tarafından düzenlenen festivallere katıldı. Başkan Ekicioğlu, " Kırşehir, Merkez İlçe ve diğer ilçelerimizle birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olmasının hakkını veriyor" diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü Boztepe ilçesinde, Boztepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hasat Festivali kapsamında Nurdan İpek ve Feryal Öney'in sahne aldıkları konsere; 28 Ağustos 2022 Pazar günü ise Akpınar ilçesinde, Akpınar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 11. Geleneksel Kültür, Sanat ve Hedik Festivali kapsamında yine Nurdan İpek konserine katıldı.

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya ve CHP İl Başkanı Baran Genç'in de katılım sağladığı festivallerle ilgili konuşan Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"İlimiz, merkez ilçe ve diğer ilçelerimizle birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olmasının hakkını veriyor.

Biz yapılan festivallerle ve konserlerle Anadolu'nun ortasında yer alan şirin Kırşehir'imizin kültürünü geliştirerek yaşatmaya devam ediyor ve bunu da gelecek kuşaklara aktarmanın gayretini yaşıyoruz.

Bu kapsamda Cumartesi günü Boztepe ilçemizde, Boztepe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hasat Festivali kapsamında Nurdan İpek ve Feryal Öney konseri, Pazar günü ise Akpınar ilçemizde, Akpınar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 11. Geleneksel Kültür, Sanat ve Hedik Festivali kapsamında yine Nurdan İpek konserine katılarak ilçe halkıyla da kucaklaştık. Konserlere Boztepe ve Akpınarlı hemşehrilerimizin de yoğun ilgi gösterdiğine şahit olduk.

Festivallerin ve konserlerin hazırlanmasında tüm emeği geçenler ile Boztepe Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Takan ve Akpınar Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Turgut'a tüm hemşehrilerimiz adına, böylesi güzel organizasyonlara imza attıkları için teşekkür ediyorum."