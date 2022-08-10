Kırşehir haber: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Saha Çalışmalarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Kırşehir gelişmesine göre Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran, Medrese ve Çukurçayır Mahallelerinde yürütülen saha çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ahi Evran, Medrese ve Çukurçayır Mahallelerinde yürütülen saha çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Başkan Ekicioğlu açıklamasında, "Saha ekiplerimiz, Ahi Evran Mahallesi Ahi Çarşısı yanında sert zemin tamir çalışması, Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı'nda (Adliye önü) kaldırım ve asfalt çalışması ile Çukurçayır Mahallesi'nde (Hılla Gölü üzeri) asbestli boru değişim çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor" dedi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Biz, Kırşehir Belediyesi olarak Anadolu'nun ortasında örnek bir şehir olacağımızın sözünü verdik ev halkımızdan aldığımız destekle de verdiğimiz sözleri yerine getirmek için hiç ara vermeden çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların halkımıza dokunması ve onlardan aldığımız destekle de daha ilerilere taşınması bizler için çok önem arz ediyor. 31 Mart'ta göreve geldiğimizde halkımızla da paylaşmış olduğumuz projelerimizi bir bir hayata geçiyoruz. Şirin Kırşehirimiz, Anadolu'nun ortasında yapılan bu çalışma ve projeleriyle dikkatleri de üzerine çekiyor. Bu noktada Kırşehir Belediyesi olarak bizim de sorumluluğumuz bir o kadar daha artıyor.

Sene başında da söylediğimiz gibi bahar ve yaz aylarının başlamasıyla birlikte tüm saha ekiplerimiz kamudan aldığı destekle ve kamu mallarını da gözeterek; kamu malını doğru ve planlı kullanarak gece gündüz demeden çalışıyor. Yaptığımız çalışmalarımızı da halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Her türlü zorlama ve engellemeler karşısında "yapamazlar, bitiremezler" diyenlere aldırmadan Kırşehirli hemşehrilerimizden aldığımız destekle planlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Önceliğimiz ise halkımızın istek ve beklentileri doğrultusunda hareket ederek en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlamaktır.

Saha ekiplerimiz, Ahi Evran Mahallesi Ahi Çarşısı yanında sert zemin tamir çalışması, Medrese Mahallesi Ahmet Yesevi Bulvarı'nda (Adliye önü) kaldırım ve asfalt çalışması ile Çukurçayır Mahallesi'nde (Hılla Gölü üzeri) asbestli boru değişim çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor. Projelerimiz dahilinde mahalle ve caddelerimizdeki yol, kaldırım ve peyzaj çalışmalarını da hızlandırdık. Yapılan çalışmalarımızın gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de basınımız aracılığıyla halkımızla anında paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Asfalt konusunda daha önceden de söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizde eksik kalan ve hizmet bekleyen tüm noktalara ulaşacağız."