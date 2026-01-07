Haberler

Kırşehirli köylüden vicdanlara dokunan hareket
Kırşehir'de yol kenarında yaralı halde bulunan eşeği, bir vatandaş sahiplenerek tedavisi için çaba gösterdi. Eşek, kötü koşullarda terk edilmişken, hayvansever Murat Karakaya, ona bakım yapmaya başladı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yaralı halde dağ başına bırakılan eşeği, duyarlı bir vatandaş sahiplendi.

Sıdıklı Darboğaz köyü sakinlerinden Murat Karakaya, yol kenarında sahipsiz ve ayağı yaralı halde olan eşeği fark etti. Eşeği sahiplenenin olmaması üzerine hayvanı mandırasına götüren Karakaya, tedavisini de kendi üstlendi. Eşeğin durumunun ağır olduğunu belirten Karakaya, "Bu hayvanın ayağını bayağı kırmışlar. Vurmuşlar mı, düşmüş mü bilmiyorum ama bu halde sokağa atılmış. Sahip çıkan olmayınca buraya getirdik" dedi.

Hayvanın bakımını üstlendiklerini ifade eden Karakaya, "Elimizden geldiği kadar antibiyotik tedavisi, ağrı kesici ve ayağındaki yaranın iltihaplanmaması için bakımını yapıyoruz. Ayağı paramparça olmuş bir canlının bu şekilde terk edilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

