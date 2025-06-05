Kırşehir'de şehitlikte duygusal anlar

Kırşehir'de şehitlikte duygusal anlar
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KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Tören sırasında fenalaşan şehit yakını ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Törene katılanlar, şehit mezarlarına karanfil bırakıp gözyaşlarıyla bayramlaştı. Hüzünlü anların yaşandığı programda, şehit aileleri duygularını dile getirdi. Şehit babası Tuncer Yılmaz, "Bayramların gelmesini istemiyoruz. Her seferinde yüreğimiz burkuluyor, acımız tazeleniyor" diyerek yaşadıkları hüznü ifade etti. Törene Kırşehir protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Öte yandan, tören sırasında fenalaşan Şehit Piyade Üsteğmen Murat Ergül'ün ablası sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Ergül'ün ablasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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