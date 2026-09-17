Kırşehir’de Ahilik Haftası’nda farklı kültürler buluştu

Kırşehir'de bu yıl 39'uncusu kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan stantlar, farklı yörelerden gelen el emeği ürünlere ev sahipliği yapıyor.

Batman'dan Kırşehir'e gelen Melehat Sönmezsen, yöresel Berivan bebek yaparak hem kültürel mirası yaşatıyor hem de elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Aynı zamanda Kozluk İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Sönmezsen, küçük yaşlarda öğrendiği Berivan bebek yapımını bugün de sürdürüyor. Berivan bebeklerin tescil edildiğini belirten Sönmezsen, bebeklerin kendi bölgelerinde göçer Yörük kültürüyle ilişkilendirildiğini ifade etti. Sönmezsen, Berivan bebek yapımını küçük yaşlarda öğrendiğini ve elde ettiği gelirle İlahiyat Fakültesi eğitimini tamamladığını söyledi. Sönmezsen, "Berivan bebek yapıyorum. Kazancımı bebek satışlarından elde ediyorum. Aynı zamanda Kozluk İlçe Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyorum. Berivan bebekler de tescillendi. Küçük yaşlarda Berivan bebek yapımını öğrendim. İlahiyat Fakültesi'ni de bu kazançla okudum" dedi.

İstanbul'dan Kırşehir'e gelen ve el sanatları işlemeciliği yapan Tediye Akçınar ise, Ahilik kültürünün farklı kültürleri bir araya getirdiğini söyledi. Akçınar, Ahilik Haftası etkinliklerinin farklı yörelerden gelen vatandaşların kültürel değerlerini tanıtmasına ve paylaşmasına imkan sağladığını belirtti.

Kırşehir'de Ahilik Haftası kapsamında Cacabey Meydanı'nda açılan stantlar hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı