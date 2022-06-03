Kırşehir Belediye Başkanı Ekicoğlu, "Sorunu Biliyoruz, Çözeceğiz" Çalışmasına Katıldı - Haberler

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu; CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte "Sorunu biliyoruz, çözeceğiz" adıyla düzenlenen saha çalışmasına katıldı.

"Sorunu biliyoruz, çözeceğiz" adıyla düzenlenen saha çalışması için Kırşehir'e gelen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, dün Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti. Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın da bulunduğu ziyarette Kırşehir'de yapılacak saha programıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu; saha çalışması programı öncesi bugün CHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen ziyarete katıldı. Ekicioğlu, daha sonra CHP İl Başkanı Baran Genç, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ile birlikte, Kırşehir Ziraat Odası, Kırşehir Ticaret Borsası, Kırşehir Ticaret Odası, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı ziyaretlerine katılarak ilimizin ekonomik yapısıyla ilgili ve kalkınma odaklı istişarelerde bulundu.

" SORUNLARI ÇÖZMEK KONUSUNDA İDDİALIYIZ"

Ekicioğlu, "Sorunları çözmek konusunda iddialıyız ve bu nedenle de halkımızdan aldığımız destekle bu göreve talip olduk. Şehrimizde ve ülkemizde sorunların çözümü için ilk yapılması gereken ve en önemli başlangıç ise sorunları yaşayanlardan dinlemek olmuştur. Sorunları yaşayanlardan dinleyerek birlikte ortak çözümler üretmek her zaman hızlı ve doğru çözümler getirir. Biz de ilimizdeki gerek STK'lar, gerek odalar-borsalar, gerek sendika ve dernekler ile birlikte halkımızın tüm katmanlarıyla sürekli istişare halinde bulunuyor; sorunları tespit ediyor ve çözümler konusunda da ortak akıl yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

ANKA / Yerel