Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, 'Türk Mutfağı Haftası' Programına Katıldı - Haberler

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 21-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen programa katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde uluslararası anlamda kutlanan Türk Mutfağı Haftası nedeniyle 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ağalar Konağı'nda bir program düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"21-27 Mayıs tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde uluslararası anlamda kutlanan Türk Mutfağı Haftası nedeniyle geçmişten günümüze geleneksel lezzetlerimiz tekrar hatırlanırken, unutulmaya yüz tutan Türk Mutfağı yemeklerinin de gelecek nesillerimize aktarılması noktasında önemli bir iş hayata geçirilmiş olacaktır.

Bilindiği üzere, hem ilimiz hem de farklı bölgelerindeki farklı lezzetleriyle tüm ülkemiz zengin bir yemek kültürüne sahiptir.

Yöresel lezzetlerimizin ve unutulmaya yüz tutan Türk Mutfağımızın önemli lezzetlerinin unutulmaması ve halkımıza yeniden tanıtılması noktasında bu tür hafta ve etkinliklerin kuşkusuz olumlu katkısı ve dönüşleri olacaktır.

Türk Mutfağının şehrimizde, bölgemizde ve ülkemiz genelinde anlatılarak; gerek yerelde, gerekse de ulusalda ve uluslararası alanda etkin olması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Türk Mutfağı ve Gastronomisine dikkatlerin çekilmesi bağlamında kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası'nın asırlık lezzetlerimizin tanıtımı, tescillenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında katkı sunması dileklerimle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum."