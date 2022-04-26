Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde İftar Programına Katıldı

KIRŞEHİR (ANKA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Kent Park'taki Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki iftar programına katıldı.

Programda Başkan Ekicioğlu ile birlikte CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve İyi Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve Başkan Yardımcıları da yer aldı.

İftar programıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Daha önce Kırşehir'deki engelli hemşehrilerimizin de talepleri doğrultusunda söz verdiğimiz projelerden biri olan ve Kırşehir'de yaşayan engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama daha çok katkı sunacakları Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Ramazan ayı iftar sofrasında birlikte olmanın mutluluğu yaşadık.

Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi çevresinde tamamlanan peyzaj çalışmalarımızla birlikte değerli hemşehrilerimizin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak ne gerekiyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.

Hepinizin bildiği üzere 2 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk orucun tutulmasıyla başlayan Ramazan ayının sonuna yaklaştık. Ramazan ayı sadece bir oruç ayı, sadece bir nefis terbiyesi ayı değil; aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışma ayıdır.

Kırşehir Belediyesi olarak, Ramazan ayı boyunca 14 mahallemizde Ramazan ayının ruhuna uygun Mahalle Etkinliklerimizi yaptık. Amacımız ilimizde yaşayan tüm toplumsal kesimlerle kendi yaşam alanlarında birlikte olmak. Bugün, bu bağlamda Sabriye Hasan Kılıç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hemşehrilerimizle birlikte olmanın ve orucumuzu birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz."