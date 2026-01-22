Tarihi Ahi Çarşısı karanlığa gömüldü

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de döneminde alışveriş mantığıyla yapılan Ahi Çarşısı; yaşanan elektrik arızası nedeniyle karanlığa gömüldü. Arızanın uzun süre giderilememesi tepkilere neden oldu.

Birkaç gündür devam eden kesintiyle ilgili arıza tespit çalışması yapan MEPAŞ ekipleri; arızanın belirlendiğini ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ancak çarşıda elektrik kesintisinin devam etmesi esnafın tepkisini çekti. Elektrik kesintisi nedeniyle çarşıda sadece aydınlatma değil, ısınma sorunu da yaşandığı belirtildi. Esnaf; soğuk havada karanlık ortamda iş yapmaya çalışıyor. Arızanın giderilememesi esnafta tepkiye neden oldu. Bazı esnaflar iş yerlerini açmadı.

Öte yandan çarşı yönetimi ise açıklama yaparak arızanın bulunduğunu ve kısa sürede elektrik verileceğini esnaflara duyurdu. - KIRŞEHİR