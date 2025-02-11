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'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesi başvuruları 28 Şubat tarihine kadar yapılabilecek

'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' projesi başvuruları 28 Şubat tarihine kadar yapılabilecek
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Tarım ve Orman Bakanlığınca hayvancılık sektörünü desteklemeye ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmeye yönelik başlatılan 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesinde başvurular alınmaya başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayvancılık sektörünü desteklemeye ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmeye yönelik başlatılan 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek' projesinde başvurular alınmaya başlandı. Başvurular, 28 Şubat Cuma gününe kadar il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacak.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projeden faydalanmak isteyen üreticilerin, 28 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine giderek başvurularını yapabileceklerini duyurdu. Üreticilerin; nüfus cüzdanı fotokopisi, eğitim durumunu gösterir belge, varsa şehit yakını/veya gazilik belgesi, varsa engel durumunu gösterir belge, başvuru sahibinin hayvancılık ile ilgili eğitim belgesi/sertifika, birinci derece tarımsal amaçlı örgüt üyeliği belgesi ile başvurularını yapabileceklerini hatırlatan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu projeyle hayvancılık yapan aile tipi işletmelerini güçlendireceklerini,

gençlerin ve kadınların memleketlerinde kalarak kırsal kalkınmanın gücüne güç katmasını sağlayacaklarını bildirdi. Konuyla alakalı Tarım ve Orman Bakanlığından ise, "Halihazırda faaliyette olan küçük aile işletmeleri ve ilk kez hayvancılık yapacak genç ve kadınlar, en fazla 15 hayvan olmak üzere bu projeye dahil edilecek. Üreticilerimizin bir yıl boyunca; aylık bir asgari ücret tutarı kadar, yani toplamda 270 bin liralık bakım ve besleme gideri karşılanacak. Üreticilerimize yüzde 85'e kadar faiz indirimli olarak, 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullandırılacak. Böylelikle üreticilerimiz çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden faydalanmış olacak. Veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi gibi hayvancılıkla ilgili meslek gruplarından gençlerimizin yapacağı başvurularda 15 olan hayvan sayısı sınırı 30 olarak uygulanacak. Üreticilerimizin alacağı hayvanların 1 yıllık TARSIM sigorta bedeli karşılanacak" açıklaması yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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