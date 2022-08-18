Kırsal mahallelerdeki vatandaşlardan Fadıloğlu'na övgü

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte kırsal bölgelerde bulunan 10 mahalleye ziyaret gerçekleştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ'ında eşlik ettiği ziyaretlerde, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Rıdvan Fadıloğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve beraberindeki, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç, AK Parti Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve AK Parti Şehitkamil İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Atalar, Bayatlı, Yamacoba, Acaroba, Eskisarkaya, Yenisarkaya, İskenderli, Sarılar, Cerityeniyapan ve Durnalık Mahalleleri gezildi. Gittikleri her mahallede vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Başkan Fadıloğlu mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi. Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Fadıloğlu'na teşekkür ettiler.

"Belediyemiz tarafından mahallemize çok güzel ve kaliteli hizmetler yapıldı"

Mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını ifade eden Cerityeniyapan Mahalle Muhtarı Adnan Menderes, "Öncelikle ziyaretlerinden dolayı başkanlarımıza şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Başkanlarımızın bizleri ziyaret etmesi, sorunlarımızı dinlemesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemizde birçok sıkıntımız giderildi. Mahallemizin bütün yollarında kilit taşı çalışmaları yapıldı. Bunun dışında çiftçilerimizin bağlarına, bahçelerine, arazilerine rahatlıkla ulaşabilmeleri için arazi yolları açıldı. Yine Belediye tarafından mahallemize çok güzel bir taziye evi yapıldı. Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize çok güzel ve kaliteli hizmetler yapıldı. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Ufak tefek sorunlarımız var, onlarda en kısa sürede giderilecek. Biz Şehitkamil Belediye Başkanımızdan ve ekibinden razıyız, Allah'ta kendilerinden razı olsun. Bizleri bugün de ziyaret ettikleri için bir kaz daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP