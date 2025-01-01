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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sınır Kartallarını Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sınır Kartallarını Ziyaret Etti
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye-Bulgaristan sınırındaki hudut kartallarını ziyaret ederek yeni yıl kutlaması yaptı. Mehmetçik ile sohbet eden Turan, Türk ordusuyla gurur duyduğunu belirtti. Vali Turan, ayrıca çeşitli kurumları da ziyaret etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan Türkiye- Bulgaristan sınırındaki hudut kartalları ile yeni yıla girdi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan Türkiye-Bulgaristan sınırındaki hudut kartallarını ziyaret etti. Turan'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'da eşlik etti.

Turan ve beraberindekiler Dereköy Hudut Karakolu'na ziyarette bulundu. Mehmetçik ile sohbet eden Turan, yeni yıllarını kutladı.

Sınırların önemine değinen Turan, Türk ordusuyla gurur duyduğunu söyledi.

Turan, ve beraberindekiler Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, itfaiye, huzurevi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Lisesi Öğrenci Yurdu ile Dereköy Sınır Kapısı'nı da ziyaret etti - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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