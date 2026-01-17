Vali Uğur Turan'dan köy odaklı mesaj: 'Her köy Kırklareli'nin vazgeçilmezidir'

Kırklareli Valisi Uğur Turan, ilçe gezileri kapsamında Pehlivanköy ilçesi Yeşilova köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız ile birlikte cumartesi günü gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Yeşilova Köyü Muhtarı'ndan köyün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Turan, vatandaşlarla birebir sohbet etti.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İdare ve Denetim İl Müdürü ile ilgili kurum yetkilileri de eşlik etti. Vali Turan, büyük küçük demeden her köyün Kırklareli'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Aile Yılı çalışmaları, kış tedbirleri, yol ve altyapı hizmetleri, tarımsal üretim, güvenlik, eğitim, sağlık, turizm, enerji ve elektrik yatırımları, sulama ve dere ıslahı, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar, çöp toplama hizmetleri, dini ve hayır faaliyetleri, düzensiz göçle mücadele ile sosyal hizmetler başta olmak üzere birçok konu ele alındı.

Vali Turan yaptığı açıklamada, "Kırklareli Valiliği olarak ilimizin her köşesinde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz çalışıyoruz. Devam eden ve planlanan projeler köylerimizin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Vatandaşlarımızdan gelen her talep bizler için yol haritasıdır. Devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ