Kırklareli'nde "Zaferin Adı Türkiye" konferansı

Kırklareli'nde 'Zaferin Adı Türkiye' konferansı
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Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Zaferin Adı Türkiye" konferansı İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Fuat Umay Konferans Salonu'nda Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra 15 Temmuz gecesi şehit olan 253 kişinin ismi okundu.

Konferansta konuşan Vali Uğur Turan, Türk milletinin kararlılığını tüm dünyaya milletinin gösterdiğini belirterek, "Demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milli birlik ve beraberliğimize yöneltilen bu hain saldırı, sokaklarda, meydanlarda omuz omuza verilen mücadeleyle geri püskürtülmüş. Şanlı bayrağımız bir kez daha özgürce dalgalanmıştır. Milletimiz tıpkı Çanakkale'de, Sakarya'da olduğu gibi göğsünü siper ederek vatanına sahip çıkmış, inancın, cesaretin ve birlik ruhunun yenilmezliğini tüm dünyaya göstermiştir. O gece salalarla yankılanan semalar sadece bir direnişin değil, aynı zamanda bu topraklarda esarete asla boyun eğmeyecek bir milletin haykırışıdır. Ömer Halis Demir gibi nice isimsiz kahraman bir ulusun geleceğini değiştiren birer meşale olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından Kırklareli Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Faruk Doğan ve Doç. Dr. Beytullah Bekar ile Tarık Özçelik birer konuşma yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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