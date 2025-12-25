Haberler

Kırklareli'nde yılbaşı öncesi gıda işletmelerine denetimler arttırıldı

Güncelleme:
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı öncesi pasta, kurabiye, tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları ve satış fiyatları kontrol ediliyor.

Kırklareli'nde yaklaşan yılbaşı öncesi pasta, kurabiye, tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yönelik denetimler arttırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, yılbaşı öncesi pasta, kurabiye, tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmelere yönelik denetimleri aralıksız sürdürüyor. Teknik ekipler, Kırklareli merkezdeki yaptıkları denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, satış fiyatları, muhafaza ve hijyen şartlarını kontrol ederek, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için işletme sahipleri uyarıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşı öncesi vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin arttırılarak devam ettiği ifade edilerek, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikayetlere kısa sürede müdahale edildiği vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
