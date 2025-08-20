Kırklareli'nde Yaşlı Nüfus Oranı Artış Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olan Kırklareli'nde bu oranın Kofçaz ilçesinde 34.2'e çıktığı bildirildi.

Kırklareli'nde "2. Yaşlılık Şurası" öncesi İl Yaşlılık Çalıştayı gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Uğur Turan çalıştay ile Kırklareli'nin yaşlı nüfusuna yönelik stratejik bir yol haritasının da oluşturulacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ise konuşmasında TÜİK 2024 verilerine değindi. Verilere göre Kırklareli'nin yaşlı nüfus oranının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Özbaş, Kofçaz ilçesinde oranın 34.2 olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla çalışma grupları oluşturuldu. - KIRKLARELİ