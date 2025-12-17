Kırklareli'nde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu seminer

Kırklareli'nde SGK personeline kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık eğitim semineri düzenlendi.

İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeline yönelik farkındalık semineri gerçekleştirildi. Seminer, ŞÖNİM'de görevli Psikolog Seda Gülben Altıntaş tarafından verildi.

Eğitimde, şiddetin tanımı ve türleri, şiddetle ilgili doğru bilinen yanlışlar, başvuru ve destek mekanizmaları, ALO 112 ve ALO 183 hatları, KADES uygulaması ile kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadelede üstlenebileceği rol ve sorumluluklar ele alındı. Katılımcılara, şiddet mağdurlarının doğru yönlendirilmesinin önemi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Seminerde, katılımcıların bilgi düzeylerindeki değişimi ölçmek amacıyla ön test ve son test uygulaması gerçekleştirildi. Eğitim süreci boyunca katılımcıların konuya aktif katılım sağladığı, sorular yönelttiği ve paylaşılan bilgilerin ilgiyle takip edildiği gözlemlendi.

SGK İl Müdürü Şenol Genel'in de katıldığı program, sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi. - KIRKLARELİ