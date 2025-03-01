Kırklareli'nde Enderun Usulü Teravih Namazı Geleneği Devam Ediyor
Kırklareli'ndeki Ulu Camii'nde, Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı, Cumhur Müezzinliği eşliğinde kılındı. Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in öncülüğünde gerçekleştirilen namaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kırklareli'nde Enderun usulü teravih namazı geleneği yaşatılmaya devam ediyor.
Osmanlı geleneğinin sürdürüldüğü ve Cumhur Müezzinliği eşliğinde kılınan Enderun teravih namazı Kırklareli'nde Ulu Camii'nde kılındı. Enderun usulü teravih namazını Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı.
Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu Enderun teravihi, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı. - KIRKLARELİ