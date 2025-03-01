Bahçeli'den 'İmralı' açıklaması: Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz

"Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz"
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Ramazan ayından rahatsızlığı pahalıya patladı! Zorlu CEO'su gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü uzattığımız eli havada bırakmamalı

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Kırklareli'nde Enderun Usulü Teravih Namazı Geleneği Devam Ediyor

Kırklareli'nde Enderun Usulü Teravih Namazı Geleneği Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'ndeki Ulu Camii'nde, Osmanlı geleneği olan Enderun usulü teravih namazı, Cumhur Müezzinliği eşliğinde kılındı. Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in öncülüğünde gerçekleştirilen namaza vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kırklareli'nde Enderun usulü teravih namazı geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Osmanlı geleneğinin sürdürüldüğü ve Cumhur Müezzinliği eşliğinde kılınan Enderun teravih namazı Kırklareli'nde Ulu Camii'nde kılındı. Enderun usulü teravih namazını Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer kıldırdı.

Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu Enderun teravihi, vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
img

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi
img

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Kara Kartal seriye bağladı
Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.