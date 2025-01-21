Kırklareli'nde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi Tanıtıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Vize Kaymakamı Kemal Balaban'ın da katıldığı toplantıda, İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Turan, annelerin uyuşturucu ile mücadeledeki kritik rolü ve ailenin önemini vurguladı. Projeye destek çağrısında bulunan Turan, uyuşturucu ile mücadelede toplumun tüm kesimlerinin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, katılımcılara projenin amacı ve hedefleri ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Uyuşturucu maddelerin toplumsal etkileri, birey ve aile üzerindeki yıkıcı sonuçları ele alınırken, annelerin bu konuda bilinçli olmasının önemi vurgulandı.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede erken farkındalığın önemi ve ailelerin bu konuda yapabilecekleri bilgiler paylaşıldı. - KIRKLARELİ