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Kırklareli'nde Dünya Engelliler Günü Bisiklet Turu Düzenlendi

Kırklareli'nde Dünya Engelliler Günü Bisiklet Turu Düzenlendi
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kırklareli'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye Sakatlar Derneği üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve engellilere ulaşımda erişilebilirlik vurgusu yapıldı. Etkinlikte bisiklet turu da gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla şehir merkezinde bisiklet turu atıldı.

Kırklareli'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için düzenlenen törende, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi İsmail Koçak, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Koçak, basın açıklaması yaptı. Koçak, herkesin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek engellilere her gün gereken saygı ve sevginin gösterilmesi gerektiğini anlattı.

Daha sonra Eşpedal Derneği üyeleri bisiklet turu düzenlendi. Grup adına basın açıklamasını Derya Bilginer Türköz yaptı. Türköz, Dernek olarak engelli bireylerin farklılıklarıyla güçlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Türköz engelliler için ulaşımda erişilebilirlik konusunda vurgu yaptıklarını belirterek, "Tandem bisikletleri üzerinde kurduğumuz yol arkadaşlıklarıyla engellilere dair kalıplaşmış algıları değiştirmek için çalışıyoruz. Bu 3 Aralıkta vurgulamak istediğimiz temel konu ulaşımda erişilebilirlik olacak. Ulaşılabilir erişim temel bir insan hakkıdır ve herkesin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan bağımsız şekilde harekete bilmesini sağlamanın anahtarıdır. Engelli bireyler için ulaşım yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil, toplumsal yaşama tam ve eşit katılımın sağlamanın vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak ne yazık ki Türkiye'de toplu taşıma araçları, yaya yolları, bisiklet yolları ve diğer ulaşım altyapıları engelli bireylerin ihtiyacını tam olarak karşılamamaktadır. Rampasız otobüs durakları, asansörsüz metro istasyonları görme engeliler için rehber yolların eksikliği ve araç içi sesli bilgilendirme sistemlerinin yetersizliği gibi sorunlar engelli bireylerin hareket özgürlüğünü kısıtlamaktadır" dedi.

Daha sonra göreme engelli vatandaşlarla tandem bisikletlerle kentte tur attı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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