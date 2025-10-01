Haberler

Kırklareli'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

Güncelleme:
Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen deprem tatbikatında, senaryoya göre İstanbul'un Adalar ilçesinde 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sağlık ekipleri, yaralıları kurtarmak ve yangına müdahale etmek için hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Kırklareli'nde İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, 'Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı' çerçevesinde deprem tatbikatı gerçekleşti.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü eski binasında yapılan tatbikat, senaryoya İstanbul'un Adalar ilçesi merkezli 7,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ihbarıyla başladı. Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaralıların bulunduğu ve binanın bir bölümünde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, UMKE, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler önce yangına müdahale etti. AFAD ekipleri de aktif karbonlu koruyucu kıyafetlerle bina içinde zehirli gaz ve radyoaktif sızıntı kontrolü yaptı. Binada mahsur kalanlar kurtarılırken yaralılar, UMKE ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık görevlileri de hastaneye sevklerini gerçekleştirdi.

Daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bina üzerinde hasar tespit çalışması yaptı. - KIRKLARELİ



