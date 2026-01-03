Köy köy gezilerek, çiftçiye tarımsal üretimin plânlanması ve desteklemeleri anlatılıyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin belde ve köylerdeki çiftçiyi bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yapılan 'Cuma Buluşmaları' devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretimin Planlanması ve Yeni Destekleme Modelinin anlatılması çalışmaları çerçevesinde başlatılan 'Cuma Buluşmaları' bu hafta Vize ilçesine bağlı Küküçyayla köyünde gerçekleştirildi.

Küküçyayla köyünde çiftçiyle bir araya gelen Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile teknik görevliler, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında köylülere bilgiler verdi.

Toplantıda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımı, yangın tedbirleri gibi konular da ele alındı. Üreticilere ÇKS'de yapılan değişiklikler ve yeni destekleme proje modelleri, tarımsal üretimde planlamanın önemi ile TARSİM'in sunduğu avantajlar da anlatıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, 81 il 922 ilçede eş zamanlı olarak Cuma Buluşmaları programı düzenlendiğini hatırlatarak, "İl merkezi ve ilçelerimize bağlı köylerde her hafta Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini anlatmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar üreticilerimizle bir araya gelerek, tarımın geleceğini birlikte şekillendirmeye çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ