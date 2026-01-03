Haberler

Köy köy gezilerek, çiftçiye tarımsal üretimin plânlanması ve desteklemeleri anlatılıyor

Köy köy gezilerek, çiftçiye tarımsal üretimin plânlanması ve desteklemeleri anlatılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçileri bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdiği 'Cuma Buluşmaları' etkinliklerinde tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli üzerinde duruyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin belde ve köylerdeki çiftçiyi bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde yapılan 'Cuma Buluşmaları' devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Üretimin Planlanması ve Yeni Destekleme Modelinin anlatılması çalışmaları çerçevesinde başlatılan 'Cuma Buluşmaları' bu hafta Vize ilçesine bağlı Küküçyayla köyünde gerçekleştirildi.

Küküçyayla köyünde çiftçiyle bir araya gelen Vize İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu ile teknik görevliler, tarımsal üretimin planlanması ve yeni destekleme modeli hakkında köylülere bilgiler verdi.

Toplantıda üretim planlaması, tarımsal desteklemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, genel tarım sayımı, yangın tedbirleri gibi konular da ele alındı. Üreticilere ÇKS'de yapılan değişiklikler ve yeni destekleme proje modelleri, tarımsal üretimde planlamanın önemi ile TARSİM'in sunduğu avantajlar da anlatıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, 81 il 922 ilçede eş zamanlı olarak Cuma Buluşmaları programı düzenlendiğini hatırlatarak, "İl merkezi ve ilçelerimize bağlı köylerde her hafta Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modelini anlatmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar üreticilerimizle bir araya gelerek, tarımın geleceğini birlikte şekillendirmeye çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Venezuela Başkan Yardımcısı: Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz

Maduro'nun sağ kolu, Trump'ın vahim iddiasını doğruladı
Trump yine 3 Ocak tarihini seçti! Maduro'dan 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı

Trump yine 3 Ocak'ı seçti! 6 yıl önce de kilit bir ismi hedef almıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü