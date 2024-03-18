Kırklareli Valiliği, Çanakkale Şehitleri için Mevlit Okuttu

Kırklareli Valiliği tarafından Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü çerçevesinde şehitler için mevlit okutuldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kırklareli Valiliği tarafından Çanakkale Şehitleri için mevlit okutuldu. Hızırbey Camisinde gerçekleşen mevlit programına Vali Birol Ekici, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda Kuran-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler okundu, dualar edildi. - KIRKLARELİ