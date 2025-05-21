Kırım Tatarları Sürgünü'nün 81. Yıl Dönümü Anma Programı Düzenlendi

Ukrayna Büyükelçiliğinde Kırım Tatar Sürgünü'nün 81'inci yıl dönümü sebebiyle anma programı gerçekleştirildi.

Ankara'da Kırım Tatarları Sürgünün 81.yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Ukrayna Büyükelçiliğinde yapılan programa milletvekilleri ve temsilciler katıldı. Düzenlenen programda hayatını kaybeden Kırım Tatarları için dualar edildi.

Anma programında konuşma yapan Ukrayna Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Oleksiy Chernyshev, Kırım Tatarlarının acısının tüm Ukraynalıların acısı olduğunu söyledi.

Chernyshev, Kırım halkına taziyelerine ilettiğini belirterek, Ukrayna'nın tüm bölgelerinde, Türkiye'de ve birçok ülkede yas etkinlikleri düzenlendiğini dile getirdi.

"Kırım Tatarlarının sürgünü Ukrayna'da resmen insanlığa karşı işlenmiş bir suç, soykırım olarak tanınmıştır"

Sürgünden kurtulan Kırım halkının anavatanlarına geri dönmesinde Ukrayna yönetiminin önemli rol oynadığını aktaran Chernyshev, "Kırım Tatarlarının sürgünü Ukrayna'da resmen insanlığa karşı işlenmiş bir suç, soykırım olarak tanınmıştır. Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Kanada, Polonya Cumhuriyeti, Estonya Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti parlamentolarının Kırım Tatar halkının 1944 yılında Kırım'dan sürgün edilmesini bir soykırım eylemi olarak tanıyan kararları kabul etmesinden dolayı da minnettarız. Diğer ülkeleri de bu adımı takip etmeye çağırıyoruz. Bu adım, tarihi adaleti yeniden tesis edecek, bu suçun kurbanlarının anısını onurlandıracak ve özgürlük ve kendi topraklarında yaşama hakkı için verdikleri mücadelenin şu anki aşamasında Kırım Tatar halkıyla dayanışma gösterecektir" ifadelerini kullandı.

"Geniş çaplı baskı dalgası 81 yıl önce olduğu gibi aynı soykırım hedefini takip ediyor"

Rusya'nın Stalinist politikasını sürdürdüğünü ve Kırım halkını vatanlarından mahrum bırakmaya çalıştığını dile getiren Chernyshev, "Rusya'nın Kırım'ı işgali, yarımadaya esaret ve büyük insan hakları ihlalleri getirmiştir. Bu geniş çaplı baskı dalgası 81 yıl önce olduğu gibi aynı soykırım hedefini takip ediyor: Kırım Tatarlarını vatanlarından sürmek. 'İşgalci Rus yetkililer Kırım Tatar Milli Meclisi'ni yasakladı ve Kırım Tatarlarına siyasi ve dini gerekçelerle kitlesel zulüm uyguluyor, aramalar yapıyor, onları korkutuyor ve öldürüyor" diye konuştu.

"Ukrayna vatandaşlarının evlerine döneceğinden eminiz"

Halen Rus hapishanelerinde bulunan Kırım Tatarlarının geri dönmesi için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Chernyshev, şöyle konuştu:

"Geçmişte olduğu gibi şimdi de Moskova'nın Kırım Tatar halkını onur ve haysiyetinden mahrum bırakamayacaktır. Bugün Kırım Tatarları, Ukraynalılarla yan yana, hem Ukrayna Savunma Kuvvetleri saflarında hem de geçici olarak işgal edilen Kırım'da işgalcilere karşı direnerek Rus saldırganlığını püskürtüyor. Bizim gücümüz Birliğimizden geliyor. Zafer mutlaka bizim olacak. Mücadeleden vazgeçmeyen halklar, hakkını bir gün geri alacaktır. Vatanlarını terk etmek zorunda kalan tüm Ukrayna vatandaşlarının evlerine döneceğinden eminiz. Kırım Ukrayna'dır." - ANKARA