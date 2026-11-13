Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, Huzur Köy Uyum Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, Huzur Köy Uyum Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde gördü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale Valisi Sarıibrahim, Huzur Köy Uyum Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Merkezde AMATEM'de arındırma tedavisini tamamlayan bireylere mesleki eğitim, tarımsal üretim ve sosyal faaliyetlerle yeni beceriler kazandırılması ve topluma kazandırılmaları hedefleniyor.

Kırıkkale'de bağımlılık tedavisini tamamlayan bireylerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla faaliyet gösteren Huzur Köy Uyum Merkezi'nde, mesleki eğitimden tarımsal üretime kadar çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, merkezi ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Kırıkkale Valiliği himayesinde faaliyet gösteren merkezde, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) arındırma tedavisini tamamlayan bireylere yönelik çeşitli programlar uygulanıyor. Mesleki eğitim, tarımsal üretim, spor ve sosyal faaliyetlerle bireylerin yeni beceriler kazanması ve topluma yeniden kazandırılması hedefleniyor. Merkezde bulunan sera ve üretim atölyelerinde de rehabilitasyon sürecini destekleyen çalışmalar yürütülüyor.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Vali Sarıibrahim, "Huzur Köy Uyum Merkezimizde bugün emeğin, gayretin ve yeniden başlamanın umut veren hikayelerine tanıklık ettik. Seramızda ve üretim atölyelerimizde yürütülen çalışmaları yerinde gördük, kardeşlerimizin samimi sohbetlerine ortak olduk. Alın teri ve el emeğiyle hazırladıkları sıcacık simitler için de kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Merkezdeki çalışmaların bireylerin yeniden hayata tutunmasına katkı sağladığını belirten Sarıibrahim, "En büyük temennimiz, burada yeniden umut bulan her bir kardeşimizin sağlıkla, huzurla ve kazandıkları yeni becerilerle hayata daha güçlü adımlarla devam etmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Ehliyet sınavında 'joker' skandalı! Kursiyerlerin yerine başkası girmiş: 23 şüpheli adliyede

Ehliyet sınavına kursiyer yerine 'joker' girdi! 23 kişi adliyede
Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare24

İran’ı küplere bindirecek fotoğraf
Jensen Huang'ın yasak aşkları bitmiyor! Üçüncü kadın da ortaya çıktı

Yasak aşk skandalında yeni perde! Üçüncü bir kadın daha ortaya çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak

Telefon almayı düşünenlere kötü haber!
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var11

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadına gömülebilecekler! İşte Camp Nou'ya defnedilmenin bedeli

Öldükten sonra isterlerse Barcelona'nın stadyumuna gömülebilecekler!
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı

İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası alarm
3-5 etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık

3-5 beğeni uğruna yaptıklarına bakın! Biz izlerken utandık