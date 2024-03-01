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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleriyle Bir Araya Geldi

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle bir araya geldiği toplantıda, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle 'Teknofest kuşağını' eğitmekle, ülkemizi, milletimizi tüm insanlığa hizmet anlamında Türkiye Yüzyılına ve Türk'ün çağına hazırlamakla mükellefiz' dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle bir araya geldiği toplantıda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle 'Teknofest kuşağını' eğitmekle, ülkemizi, milletimizi tüm insanlığa hizmet anlamında Türkiye Yüzyılına ve Türk'ün çağına hazırlamakla mükellefiz" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleriyle bir araya geldi. Vali Makas, programda yaptığı konuşmada, ülkeyi ve tüm insanlığı geleceğe hazırlayan lokomotifin peygamber mesleğini üstlenen öğretmenlerin olduğunu söyledi.

Yüce Türk milletinin evlatları olduğunu ifade eden Vali Makas, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle 'Teknofest kuşağını' eğitmekle, ülkemizi, milletimizi tüm insanlığa hizmet anlamında Türkiye Yüzyılına ve Türk'ün çağına hazırlamakla mükellefiz. Bu görevin asıl lokomotifi, peygamber mesleğini icra eden öğretmenlerimizdir" diye konuştu.

Kurum olarak halkı din konusunda aydınlatma ve dini ibadetlerini yerine getirme misyonlarının olduğunu anlatan İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Cami ve Kur'an kurslarının dışında da, özellikle gençler olmak üzere dini konularda aydınlatılması, İslami değerlere sahip bireylerin topluma kazandırılması noktasında farklı kurumlarla iş birliği halinde hareket ettiklerini aktardı.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Sefa Karadağ tarafından camilerde, Kur'an kurslarında ve Nokta Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum yapıldı. Program, İl Müftü Yardımcısı Metin Arcaklıoğlu'nun Gazze, Doğu Türkistan ve dünyadaki tüm mazlumlar için yaptığı dua ile sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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