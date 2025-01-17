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Kırıkkale'de Yarıyıl Tatili Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

Kırıkkale'de Yarıyıl Tatili Nedeniyle Trafik Yoğunluğu
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Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Kırıkkale'de araç trafiği yoğunluğu arttı. 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de, özellikle Ankara-Kırıkkale ve Kayseri-Kırıkkale karayollarında yoğunluk yaşandı. Dron ile havadan görüntülenen trafik, sürücülerin ilerlemesini zorlaştırdı.

Milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatiline girmesinin ardından yollara akın eden vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Araç trafiği, dron ile havadan görüntülendi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 Eylül 2024'te başlayan birinci dönemi tamamlandı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci, ilk ve ortaöğretim kurumlarında yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" sundu. Vatandaşlar, tatillerini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için mesai saatinin ardından yollara akın etti.

43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluştu. Akşam saatlerinde başlayan yoğunluk, özellikle Ankara-Kırıkkale ve Kayseri-Kırıkkale karayollarında etkili oldu. Yoğun trafik, dron ile havadan görüntülendi ve kayıt altına alındı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yoğun araç trafiği bir süre etkili olduktan sonra normale döndü. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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