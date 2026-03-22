43 ilin geçiş noktasında yoğun trafik: Kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yolculuğuna geçmesiyle oluşan kilometrelerce araç trafiği havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu etkisini artırdı. Tatilcilerin dönüş yolculuğuna geçmesiyle birlikte şehirler arası kara yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin ders başı yapacak olması ve kamu kurumlarında mesainin başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar büyük şehirlere gitmek için dönüş yoluna geçti. Bu durum, özellikle Kırıkkale-Ankara D -200 kara yolunda trafiğin zaman zaman durma noktasına gelmesine neden oldu. Kilometrelerce uzanan yoğunlukta araçların tampon tampona ilerlediği anlar havadan görüntülendi.

Polis ve jandarma ekipleri, şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı