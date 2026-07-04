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Kırık kayısı kasasıyla sosyal medyayı salladı

Kırık kayısı kasasıyla sosyal medyayı salladı
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Malatya'da 21 yaşındaki içerik üreticisi Yusuf Şahin'in, çekiliş vaadiyle paylaştığı kırık kayısı kasası videosu yüzbinlerce etkileşim aldı. Şaşkınlık yaşayan genç, takipçilerine kayısı hediye etmeye hazırlanıyor.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki içerik üreticisi Yusuf Şahin'in, sosyal medyada "Çekiliş yapacağız" notuyla paylaştığı kırık ve eski bir kayısı kasası videosu 100 binlerce etkileşim alarak gündem oldu. Beklenmedik ilgiyle karşılaşan genç içerik üreticisi, gördüğü yoğun etkileşim karşısında kendisinin de şaşırdığını söyledi.

Sosyal medyada eğlence amaçlı içerikler üretmeye başladıklarını belirten Yusuf Şahin, dikkat çekici bir fikir ararken eski ve kırık bir kayısı kasasını çekiliş konusu yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Paylaştıkları videonun kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü belirten Şahin, "Abimle birlikte içerik üretmeyi planlıyorduk. Elimizde eski ve kırık bir kayısı kasası vardı. Bunu çekiliş konseptiyle paylaşmanın ilgi çekebileceğini düşündük. Videoyu paylaştıktan sonra beklemediğimiz bir etkileşimle karşılaştık. Şu anda videomuz yüzbinlerce görüntülenme ve etkileşim aldı yorum sayısı ise 13 bini geçti" dedi.

Videoya başta Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum ile sanatçıların da yorum yaptığını aktaran Şahin, kırık kasanın videonun ilgi görmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Bu kadar büyük bir etkileşim beklemediklerini ifade eden Şahin, "İnsanlar arkadaşlarını etiketleyerek videoyu yaydı. Sanırım kasanın kırık ve eski olması dikkat çekti. Biz de bu sayede geniş kitlelere ulaştık" ifadelerini kullandı.

İlk etapta gerçek bir çekiliş planlamadıklarını belirten Şahin, takipçilerini mağdur etmemek adına çalışma başlattıklarını kaydederek, "Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğimiz için çekiliş hazırlığımız yoktu. Daha sonra gerekli araştırmaları yaptık. Kayısı sezonu içerisinde takipçilerimize kayısı hediye ederek bu ilgiyi karşılıksız bırakmamayı planlıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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