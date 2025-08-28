Kırık Ayağına Rağmen Yangına Müdahale Eden Vatandaş

Güncelleme:
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan orman yangınına, ayağı kırık olmasına rağmen traktörüyle su taşıyarak müdahale eden İbrahim Baykan, halkın dayanışmasını sergiledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında bir vatandaş, ayağının kırık olmasına aldırmadan traktörüyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

Salihiye Mahallesi'nde dün saat 14.10 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman işletme ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan, 28 yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile ise karadan müdahale edildi. Alevler, yayılmadan saat 16.30 itibarı ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölge halkıda yangında ekiplere destek vermek için seferber oldu. Bu çerçevede, Küçücek Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Baykan, alçıda olan kırık bacağı ile yardıma gelerek traktörüne bağladığı su tankı ile yangın bölgesine su taşıdı.

"Su tankerimi taktım ve hemen bölgeye geldim"

Ayağının kırık olmasına aldırış etmeden yangın için seferber olan İbrahim Baykan, "Cumartesi günü ayağım kırıldı ve alçıya alındı. Bu kırık ayakla, traktörümün arkasına tarımda kullandığım 2,5 tonluk su tankerimi taktım ve hemen bölgeye geldim, takviye yaptım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title
