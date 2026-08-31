6. Dünya Göçebe Oyunları Bişkek'te Görkemli Törenle Başladı

Kırgızistan'ın başkentindeki Bişkek Arena Stadyumu'nda 6. Dünya Göçebe Oyunlarının resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 90'den fazla ülkeden 42 farklı spor dalında 4 bin sporcuyu bir araya getiren 6. Dünya Göçebe Oyunları, Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlenen görkemli törenle açıldı. "Güçte birlik, ruhta birlik" sloganıyla düzenlenen 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış töreni, ülkelerin kortej yürüyüşüyle başladı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, kortej yürüyüşlerinin ardından konuşma yaptı. Caparov, ülkesinin bağımsızlığının 35. yıl dönümünü de kutladığını belirterek, "Tam da bugün, ata-babalarımızın geliştirdiği büyük göçebe uygarlığının mirasını dünyaya tanıtan 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılış töreni gerçekleştiriliyor. Bu güne Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. yıl dönümü zirvesi denk geldi. Yıl dönümü zirvesine katılmak üzere gelen 15'ten fazla cumhurbaşkanı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra itibarlı uluslararası kuruluşların yöneticilerinin gelişi, bugünkü etkinliğin anlamını daha da artırıyor" dedi. Dünya Göçebe Oyunları'nın ülkesinin yeni imkanlarını, spor alanındaki gelişimini ve gençlerin geleceğini sembolize eden modern Bişkek Arena Stadyumu'nda düzenlendiğini belirten Caparov, "Böylesine milli birlik, bölgesel güvenlik, uluslararası siyasi ve kültürel ortaklık ile iş birliğini bir araya getiren tarihi olayların eşlik ettiği bu büyük bayram vesilesiyle tüm vatandaşlarımı kutluyorum. Göçebe Oyunları'nı kuran ülke olarak yalnızca tarihimizi dünyaya tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe doğru ilerleyen modern bir ülke olduğumuzu da gösteriyoruz" diye konuştu.

"Yeni Kırgızistan'ı inşa ediyoruz"

Caparov, 5 yıl önce cumhurbaşkanı olarak yemin ettiği törende, "Yeni Kırgızistan, geçmişiyle gurur duyan, bugünkü hayatından memnun ve geleceğe olumlu bakan özgür vatandaşların ülkesi olmalı" dediğini hatırlatarak, "Verdiğim sözlerin çoğunu yerine getirerek Yeni Kırgızistan'ı inşa ediyoruz. Şu anda ülkemiz için yapılması imkansız gibi görünen çok sayıda büyük ölçekli projeyi hayata geçiriyoruz. Kırgızistan'ın jeopolitik rolüne ilişkin algıyı değiştirecek Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinin inşasına başlandı. Tarihi ölçekteki bir diğer proje olan 1860 megavat kapasiteli Kambar-Ata-1 hidroelektrik santralinin inşası da başarıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.

Caparov, Bişkek Arena'da Dünya Göçebe Oyunları'nın başlatılmasıyla spor alanındaki rekabetin artacağını ve halklar arasındaki dostluğun güçleneceğini söyledi. Kırgızistan'da Şanhgay İşbirliği Örgütü Zirvesi ile Dünya Göçebe Oyunları'nın eş zamanlı düzenlenmesinin derin bir sembolik anlam taşıdığını kaydeden Caparov, "Bir etkinlikte ülkelerin liderleri müzakere yoluyla barış ve iş birliği yollarını ararken, diğer etkinlikte dünya halkları spor ve kültür aracılığıyla birbirine yakınlaşıyor. En önemlisi, bu iki büyük olayın temelinde insanlığın en yüce değeri olan barış ve dostluk vardır" dedi. Caparov, Rusya'nın 2028 yılında 7. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bildirdiğini belirterek, "Bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür ederim. Biz, uluslararası öneme sahip bu etkinliğin üst düzeyde gerçekleştirilmesi için Rusya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Açılış töreni, Caparov'un konuşmasının ardından 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Kırgızların göçebe yaşamını anlatan gösteriler, geleneksel şarkılar eşliğinde sahnelendi. Göçebe halkların müzik aletlerinin kullanıldığı geleneksel dans gösterileri gerçekleştirildi. Geleneksel müzik aleti komuz eşliğinde ezgiler seslendirildi. Açılış töreni, Kırgızistan, Azerbaycan ve diğer ülkelerden gelen sanatçıların sahne aldığı konser programıyla devam etti. Tören kapsamında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi de renkli görüntüler oluşturdu.

Açılış törenine Erdoğan ile birlikte çok sayıda lider katıldı

6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ne Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Vietnam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vo Thi Anh Huan, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Togo Bakanlar Konseyi Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.

90'ı aşkın ülkeden gelen 4 bin sporcu mücadele edecek

6 Eylül'e kadar başkent Bişkek'te ve Isık-Göl bölgesinde gerçekleştirilecek olan oyunlara 90'dan fazla ülkeden 4 bin sporcu katılacak. At yarışı, milli güreş, geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, geleneksel okçuluk ve ulusal kuş avcılığı olmak üzere 42 farklı spor dalında 835 kültürel etkinlik düzenlenecek.

Oyunlar spor, kültür ve bilim olmak üzere 3 temel alana odaklanacak. Müsabakalar ve etkinlikler, Issık Göl kıyısındaki Çolpon-Ata şehri hipodromundan Gazprom Spor Kompleksi'ne, Ruh Ordo Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nden Kırçın Yaylası'na kadar 6 farklı ana merkezde gerçekleştirilecek. Kırçın Yaylası'nda kurulan etno-pazarlar, geleneksel mutfak festivalleri ve el sanatları stantları ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunarken, 3 Eylül'de Örnök tatil köyünde "Göçebe Medeniyetler: Miras, Paradigmalar ve Gelecek Perspektifleri" başlıklı uluslararası bilimsel konferans düzenlenecek. Oyunlar, 6 Eylül'de şehir hipodromunda yapılacak kapanış ve bayrak devir töreniyle sona erecek.

5. Dünya Göçebe Oyunları, 2024 yılında Kazakistan'da yapılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı