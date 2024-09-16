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Kınık Köyü'nde Kanalizasyon Hattı Çalışmaları Tamamlandı

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Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde kanalizasyon hattı çalışmalarını tamamladı ve köyün içme suyu ihtiyacını da giderecek altyapı projelerini gerçekleştirdi.

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresince Kınık köyünde bu yıl içerisinde hem içme suyu hattı hem de kanalizasyon hattı yapılarak altyapı ihtiyaçları karşılandı. Müdürlükten yapılan açıklamada gerek eski altyapıdan kaynaklı arızaları en aza indirmek gerekse daha sağlıklı altyapı için köylerimizdeki çalışmalarımız devam edecektir denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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