Kendini otomobilin önüne attı! Hastaneye götürmek isteyenlere cevabı daha ilginç

Giresun'da yaya geçidinde bir adam kendini aracın önüne attı. Kameraya yansıyan ilginç anları izleyenler ise duruma anlam veremedi. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen şahıs "Hiçbir şeyim yok" diyerek ambulanstan indi.

Giresun'da izleyenlerin anlam veremediği bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini bir anda yoldan geçen arabanın önüne atan Fevzi D. bir süre arabanın ön kaputunda durduktan sonra kendini sırt üstü yere bıraktı.

"HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Araç sürücüsü ve çevredekiler ise yardım için yanına gitti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen Fevzi D.'nin "Hiçbir şeyim yok" diyerek ambulanstan inerek gittiği öğrenildi. Yaşanan o anları görenler ise Fevzi D.'nin yaptığına bir anlam veremedi.