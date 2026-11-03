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Kim Yo Jong, Binance'e yönelik 6.3 milyar dolarlık saldırıya dair iddiaları reddetti

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Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Binance'e yönelik 6.3 milyar dolarlık siber saldırının arkasında Pyongyang'ın olduğu iddialarını reddetti. Kim Yo Jong, ABD'nin iddialarını 'saçma' ve 'siyasi provokasyon' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore yönetimi, kripto para borsası Binance'e yönelik 6.3 milyar dolar ile tarihin en büyük siber saldırısının arkasında Pyongyang'ın olduğu iddialarını reddetti.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance'e gerçekleştirile ve tarihin en büyük kripto para hırsızlığı olarak kayıtlara geçen 6.3 milyar dolarlık siber saldırıya ilişkin başlatılan incelemeler sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un kız kardeşi Kim Yo Jong yaptığı açıklamada, siber saldırının arkasında Kuzey Kore devlet destekli korsanların olduğu yönündeki iddialara cevap verdi. Kim Yo Jong, ABD'den gelen bu türk iddiaların, Washington'un Pyongyang'a karşı düşmanca tavrını sürdürdüğünü kanıtladığını belirtti. Kim Yo Jong, "ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore'yi 'siber suçlu devlet' olarak damgalamaya çalışıyor ve Kuzey Kore tarafından 'desteklenen' bir hacker grubunun olaya karıştığına dair bilgi edindiğini iddia ediyor. Ancak ABD'nin iddiası saçma bir söylem ve yeni bir şey değil. ABD'nin dünyanın farklı yerlerindeki tüm siber suçların bizim işimizmiş gibi göstererek uluslararası kamuoyunu yanıltması, Kuzey Kore'ye karşı ciddi bir siyasi provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Saldırıda Kuzey Kore'nin parmağının olduğu öne sürülmüştü

Binance tarafından geçtiğimiz cuma günü yapılan açıklamada, platformun yetkisiz para çekme işlemlerine maruz kaldığı, tahmini toplam etkinin yaklaşık 6.3 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Kolluk kuvvetleri ve blok zinciri ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu aktarılmıştı.

ABD'li blok zinciri analiz şirketi TRM Labs ise Binance'e yönelik 6.3 milyar dolarlık saldırının arkasında Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının bulunduğunun değerlendirildiğini belirterek, "TRM, güçlü zincir üstü (on-chain) ve zincir dışı (off-chain) istihbarat verilerine dayanarak saldırının, Kuzey Kore'nin seçkin hacker birimi 'TraderTraitor' tarafından gerçekleştirildiği sonucuna vardı. Bu değerlendirmeyi yüksek bir güvenle yapıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Kuzey Kore'ye yönelik iddialar

Analistlere göre Kuzey Kore, silah programları için önemli bir finansman kaynağı olan kripto para hırsızlığı nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor. Siber güvenlik uzmanları, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının dünyanın en üretken kripto hırsızları arasında olduğunu ve elde edilen gelirlerin ülkenin ABD'yi vurabilecek nükleer silahlar ve balistik füzeler geliştirme çabalarını finanse etmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Analiz firması Elliptic'in tahminlerine göre Kuzey Kore bu yıl 7.6 milyar dolar değerinde kripto para çaldı. Kuzey Kore ise kripto para hırsızlığı ve diğer siber suçlarla bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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