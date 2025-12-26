Kilis'teki STK'lardan Gazze için '1 Ocak Galata Yürüyüşü' çağrısı

Kilis'te bir araya gelen STK temsilcileri, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek "İnsanlık Yürüyüşü" için çağrıda bulundu.

Kilis'te bir araya gelen STK temsilcileri, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek 'İnsanlık Yürüyüşü'ne katılım için çağrıda bulundu. STK temsilcileri adına açıklama yapan Ahmet Cihat Aktı, Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden insani yıkıma dikkat çekti.

Ahmet Cihat Aktı, Gazze'de yaşananların modern tarihin gözler önünde yaşanan en ağır insanlık sınavlarından biri olduğunu ifade etti. Uluslararası hukuk ihlallerinin ve sistematik hak gasplarının normalleştirilmesine karşı kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğuyla hareket ettiklerini belirten STK temsilcisi, yaşananlara karşı uluslararası alanda çifte standart uygulandığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) 18 Aralık 2025 tarihli raporuna göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 70 bin 668 kişinin hayatını kaybettiğini, 171 bin 152 kişinin yaralandığını aktaran Aktı, ateşkes döneminde dahi can kayıplarının sürdüğünü ifade ederek ateşkesten bu yana 394 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 75 kişinin yaralandığını ve enkaz altından 634 cenazenin çıkarıldığını kaydetti.

Aktı, Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı bünyesinde 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşuyla birlikte kamu vicdanını diri tutmayı amaçladıklarını belirterek 1 Ocak'ta saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek insanlık yürüyüşünü selamladıklarını ifade ederek 1 Ocak sabahı Kayabaşı Camii'nde kılınacak sabah namazı buluşmasına vatandaşları davet etti. - KİLİS