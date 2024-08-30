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Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni düzenlendi

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Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Şehitler için dua okundu ve mezarları ziyaret edildi. Törene Kilis Valisi ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Kilis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Sabah 08.45'te Asri mezarlıktaki Şehitlikte düzenlenen törende, şehitler için dua okunduktan sonra şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, göndere bayrak çekilerek İstiklal Marşı okundu. Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Coşkun Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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