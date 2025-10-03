Kilimli Limanı'nda Gazze Katliamı Protestosu

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Kilimli Limanı'nda İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Sumud Filosu'na müdahalesi protesto edildi.

Kilimli Limanı'nda Filistin'e Destek Platformu adına açıklama Kamuran Aşkar, "Dünyanın bu suskunluğu çoğu çocuk ve kadın 66 bin 500'den fazla insanı katleden, hastaneleri, okulları, ibadethaneleri dahi bombalayan soykırımcıyı, kandan beslenen katil sürüsünü cesaretlendiriyor. Tarihin hiçbir döneminde ve dünyanın başka hiçbir yerinde katilin, soykırımcının bu kadar desteklendiği başka örnek yoktur" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığını belirten Aşkar, "Katil İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdı. Sivil gemilere müdahale edildi, yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu, sadece bir saldırı değil; hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. Bütün dünya bilsin ki, İsrail ancak güçten anlar, kınama ve diplomatik suskunluk onu durdurmaz. Buradan Kilimli Limanından açıkça sesleniyoruz. İslam ülkelerinin liderleri Gazze'yi yalnız bıraktınız. Sumud'u yalnız bıraktınız. Sizin suskunluğunuz İsrail'in cesaretidir" dedi.

Kalabalık grup, açıklamanın ardından limandan teknelerle Karadeniz'e açılarak Sumud Filosu'na destek verdi. - ZONGULDAK