Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Ali Arı son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Arı, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gazinin cenaze törenine Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı. Törende Ali Arı'nın ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatanımız için fedakarlık gösteren kıymetli gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı